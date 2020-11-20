Эпатажная группа снова хочет попытать счастье на конкурсе эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза.
Досадным моментом для коллектива Little Big стала отмена главного песенного конкурса Европы.
Поклонники необычного музыкального коллектива очень рассчитывали на победу своих кумиров.
Песня Uno, с которой музыканты собирались покорять "Евровидение", обладала всеми шансами стать обладателем гран-при.
Больше всех расстроились сами участники группы, творчество которых отличается яркой самобытностью.
Своё право представлять Россию на Евровидении-2020 ребята заслужили честно. Композицию Uno высоко оценили члены жюри отборочного конкурса. Кроме того, в пользу Little Big говорило солидное число просмотров клипа на YouTube.
В 2021 году ребята из коллектива Little Big снова намерены побороться за право выступить на сцене "Евровидения".
"Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так. Нужна песня. Мы ее можем записать в ближайшее время. Мы сдадим несколько песен", — объяснил Илья Прусикин в интервью на радио ENERGY.
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