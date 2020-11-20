Группа Little Big может принять участие в "Евровидении-2021"

Эпатажная группа снова хочет попытать счастье на конкурсе эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза.

Досадным моментом для коллектива Little Big стала отмена главного песенного конкурса Европы.

Поклонники необычного музыкального коллектива очень рассчитывали на победу своих кумиров.

Песня Uno, с которой музыканты собирались покорять "Евровидение", обладала всеми шансами стать обладателем гран-при.

Больше всех расстроились сами участники группы, творчество которых отличается яркой самобытностью.

Своё право представлять Россию на Евровидении-2020 ребята заслужили честно. Композицию Uno высоко оценили члены жюри отборочного конкурса. Кроме того, в пользу Little Big говорило солидное число просмотров клипа на YouTube.

В 2021 году ребята из коллектива Little Big снова намерены побороться за право выступить на сцене "Евровидения".