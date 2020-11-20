Бывший друг Манукяна рассказал, как Дава использует женщин

Блогер, который помог Даве раскрутиться, рассказал о нечестных методах его игры.

Давида Манукяна часто упрекает в том, что он завоевал популярность с помощью Ольги Бузовой.

Бывший приятель Давы рассказал, что Манукяну не впервые приходится пользоваться женщинами для собственного продвижения.

Блогер-миллионник Мухаммат Биттуев (псевдоним Муха), который уверяет, что был учителем Давы в науке блогерства, рассказал, что познакомил Манукяна с Кариной Кросс.

По словам Мухи, именно Карине Дава обязан тем, что его страничку в социальных сетях заметили. Биттуев уверен, что именно Карина Кросс была автором многих творческих идей Давы.

Мухаммат Биттуев объясняет, что он первый пострадал от беспринципности Манукяна, которого он познакомил с нужными людьми в индустрии.

"Я первый, по чьей голове он прошел, — откровенничал блогер. — Спустя время он перестал общаться и с Литвиным. Оказалось, Дава украл его проект. У меня есть сообщение Миши, в котором он говорит: "Этот чувак не должен быть в нашем братстве. Человек — предатель, ходит по головам и пытается высосать что-то из каждого", — высказал своё мнение Биттуев изданию Starhit.

Муха уверен, что Дава ещё себя покажет не с лучшей стороны, так как он идёт "по головам".