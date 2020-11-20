Вдова Караченцова собирается уехать из страны

Актриса Людмила Поргина, которая недавно перенесла операцию на ногах, стремится в тёплые страны.

Привычку к курортной жизни, по словам Поргиной, она приобрела еще в те времена, когда врачи рекомендовали больному Караченцову уезжать из России на зиму в страны с благоприятным климатом.

"Мы, когда был жив Коля, шесть месяцев в году проводили за границей", — сказала Людмила Андреевна в интервью изданию "Собеседник".

Женщина рада, что границы с Турцией и Арабскими Эмиратами еще открыты. Именно эти страны она рассматривает в качестве возможных мест своего пребывания.

Отдых в Объединённых Арабских Эмиратах однажды закончился для женщины неприятностями. 71-летняя актриса сломала пальцы на ногах, катаясь с горки в аквапарке Абу-Даби.

Сейчас Людмила Андреевна вынуждена ходить в специальной обуви, так как в пальцы ей вставили специальные пластины для исправления переломов.