Шоумен, который был госпитализирован с тяжёлой формой коронавируса, сообщил о том, что покинул больницу.
До этого момента юморист рассказывал о своём состоянии иносказательно. Сергей Светлаков публиковал в своём Instagram-аккаунте странные видеофрагменты.
Метафорами, с помощью которых шоумен хотел передать своё самочувствие, были мрачные лабиринты каких-то пещер.
"Во время COVID в голове", — подписывал актёр пугающие кадры.
Светлаков спустя некоторое время всё же успокоил поклонников.
"Я дома! Всем здоровья и не унывать!" — написал юморист в своём микроблоге.
Радостное известие звезда проекта "Наша Russia" сопроводил кадрами со съёмок какого-то фильма со своим участием.
На съёмках он изображает приземление, лежа на полу съёмочной площадки. Вокруг него ассистенты размахивают осветительными приборами, похожими на световые мечи.
"Оборудование КТ новое, богемно выглядит", — острят подписчики комика.
"Это так корону в Москве лечат?" — шутят фолловеры.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.