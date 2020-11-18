"Я дома!":переболевший COVID-19 Светлаков обратился к поклонникам

Шоумен, который был госпитализирован с тяжёлой формой коронавируса, сообщил о том, что покинул больницу.

До этого момента юморист рассказывал о своём состоянии иносказательно. Сергей Светлаков публиковал в своём Instagram-аккаунте странные видеофрагменты.

Метафорами, с помощью которых шоумен хотел передать своё самочувствие, были мрачные лабиринты каких-то пещер.

"Во время COVID в голове", — подписывал актёр пугающие кадры.

Светлаков спустя некоторое время всё же успокоил поклонников.

"Я дома! Всем здоровья и не унывать!" — написал юморист в своём микроблоге.

Радостное известие звезда проекта "Наша Russia" сопроводил кадрами со съёмок какого-то фильма со своим участием.

На съёмках он изображает приземление, лежа на полу съёмочной площадки. Вокруг него ассистенты размахивают осветительными приборами, похожими на световые мечи.