Анастасия Заворотнюк стала чаще выходить из дома

Информационный вакуум, связанный с жизнью Анастасии Заворотнюк, провоцирует настоящую охоту за звездой, которая из-за болезни выпала из медийного пространства.

Каждая весточка о звезде сериала "Моя прекрасная няня" становится инфоповодом.

Teleprogramma.pro сообщает, что Заворотнюк, которая страдает онкологическим заболеванием, выходит на прогулки по территории своего подмосковного особняка.

Актриса скрывается от папарацци за высоким забором своего частного домовладения.

Кроме того, затворнический образ жизни обусловлен тем, что иммунитет Анастасии крайне уязвим. В период пандемии актриса благоразумно ограничила контакт с посторонними людьми.

СМИ утверждают, что болезнь Заворотнюк перешла в стадию ремиссии.

Звёздные соседи по участку актрисы (Алескей Ягудин, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Наталья Королева) якобы стали замечать, как Анастасия стала чаще появляться на свежем воздухе.