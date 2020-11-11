Вдова Джона Леннона отошла от бизнеса The Beatles

87-летняя Йоко Оно отошла от семейного бизнеса, основоположником которого стал легендарный участник группы The Beatles Джон Леннон.

Вдове принадлежало управление восьми компаниями. По причине почтенного возраста женщина сделала директором компании Lensolo своего сына, который вошёл в совет директоров.

Компания занимается регулированием прав на сольные работы легенды мировой музыкальной индустрии.

Йоко Оно уже больше года не появляется на публичных мероприятиях. Поклонники Джона Леннона предположили, что пожилая женщина решила обезопасить себя от эпидемии COVID–19.