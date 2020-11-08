Мама Тимура Юнусова Симона Яковлевна одна из немногих мама звёзд российской эстрады, имя которой постоянно муссируют в СМИ.
Женщину обвиняют в том, что чрезмерно печётся о своём знаменитом сыне, что, по мнению фолловеров, негативно сказывается на его личной жизни.
В ответ на обвинения Симона объясняет, что у неё действительно очень доверительные отношения с сыновьями, однако она не видит в этом ничего плохого.
"У меня с сыновьями сильная душевная близость, как бы некоторых это ни раздражало", — заявляет мама знаменитого рэпера.
Мама Тимати объясняет, что всегда знает, что происходит с детьми, однако уверяет, что не позволяет себе вмешиваться в их жизнь.
Симона Яковлевна считает, что революция разрушила исконно русские традиции, когда люди жили большими семьями.
"Я бы не хотела жить с кем-то из них, считаю, что молодые должны отдельно строить свою семью, но строить-то надо на основании чего-то, а вот тут мало у кого есть положительный опыт, так как уничтожены традиции…" — сетует мудрая женщина.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.