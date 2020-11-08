Мама Тимати рассказала об отношениях с сыновьями

Мама Тимура Юнусова Симона Яковлевна одна из немногих мама звёзд российской эстрады, имя которой постоянно муссируют в СМИ.

Женщину обвиняют в том, что чрезмерно печётся о своём знаменитом сыне, что, по мнению фолловеров, негативно сказывается на его личной жизни.

В ответ на обвинения Симона объясняет, что у неё действительно очень доверительные отношения с сыновьями, однако она не видит в этом ничего плохого.

"У меня с сыновьями сильная душевная близость, как бы некоторых это ни раздражало", — заявляет мама знаменитого рэпера.

Мама Тимати объясняет, что всегда знает, что происходит с детьми, однако уверяет, что не позволяет себе вмешиваться в их жизнь.

Симона Яковлевна считает, что революция разрушила исконно русские традиции, когда люди жили большими семьями.