Шепелев покупает квартиру, чтобы съехаться со своей невестой

Шоумен с возлюбленной заняты поиском подходящего жилья.

Ведущий встречается с женщиной по имени Екатерина Тулупова. С ней его познакомил собственный сын Платон. У Екатерины дочка ходила в тот же садик, куда Дмитрий водил своего сына. Сейчас молодые родители подумывают о том, чтобы съехаться.

Для того чтобы организовать уютное гнёздышко, влюблённые решили обзавестись общей квартирой.

У парочки довольно взыскательный вкус, так как даже рынок элитной недвижимости не пришёлся Шепелеву и его невесте по душе.

Его запросы, по признанию самого ведущего, резко возросли после переезда из Минска в Москву.

Шепелев вспоминает, с какой завистью рассматривал апартаменты в гостях у одного посла. Голову начинающему шоумену кружила квартира с высокими потолками, паркетом и лепниной.

"Час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю — не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно. Забавно это всё, правда? Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны", — объяснил Шепелев.

Сейчас Дмитрия такие апартаменты не впечатляют. Его возлюбленная тоже не в восторге от дома, в котором она когда-то мечтала жить.