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Молодая жена Петросяна рассказала об "ужасах" материнства

Супруга маститого юмориста с иронией описала трудности, связанные с вынашиванием и воспитанием детей.

Молодая жена Петросяна рассказала об "ужасах" материнства

Татьяна Брухунова написала остроумный пост о материнстве.

"Ощущение, будто выпила аквариум, и внутри плавает черепаха", — описала процесс беременности молодая мать.

Татьяна объясняет, что роды — это только начало "веселья".

"Каждый день дети едят, пьют и другими способами портят настроение. Чуть что не так, они же на тебя орут", — гласит пост Брухуновой.

Далее следуют этапы, связанные с детским садом и школой. Новоиспеченная мать Вагана Евгеньевича описывает предполагаемые эпизоды будущего с первой сигаретой и первой влюбленностью горячо любимого дитяти.

Эта карусель жизни заканчивается всё же триумфом материнской любви.

"Однажды ты найдёшь в шкафу свой портрет, написанный шариковой ручкой… Ты поцелуешь каракули и решишь, что оно того стоило", — подытожила повествование Татьяна.

В ответ на восторженные отзывы о художественном тексте Брухунова призналась, что не является автором данного сочинения. Текст, по её словам, она нашла в Сети.

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