Первый канал объявил конкурс на главную женскую роль в первом художественном фильме, снятом в космосе.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

"Дан старт конкурсу, победительница которого получит главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Кинокартина с рабочим названием "Вызов" — это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемки пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года", — сказано в сообщении.

"У профессиональных актрис, которых мы ищем прежде всего, и женщин, чьи актерские способности позволяют им составить конкуренцию профессиональным актрисам, появляется возможность осуществить свою самую романтическую мечту и отправиться к звездам. Став при этом большой международной звездой", — добавил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.