Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце планирует выйти замуж. Недавно в Сети появились слухи о её романе с Марком Вдовиным.
Пока артистка никак не опровергает эти домыслы. Более того, актриса решила "погадать" на дату свадьбы в Instagram и использовала соответствующую маску, которая показала, что Муцениеце выйдет замуж через 56 лет. Актрису такой вариант не устроил и она попробовала ещё раз.
Маска показала, что свадьба Муцениеце состоится через 5 месяцев. Таким исходом она была удовлетворена.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.