Агата Муцениеце собралась выходить замуж

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце планирует выйти замуж. Недавно в Сети появились слухи о её романе с Марком Вдовиным.

Пока артистка никак не опровергает эти домыслы. Более того, актриса решила "погадать" на дату свадьбы в Instagram и использовала соответствующую маску, которая показала, что Муцениеце выйдет замуж через 56 лет. Актрису такой вариант не устроил и она попробовала ещё раз.

Маска показала, что свадьба Муцениеце состоится через 5 месяцев. Таким исходом она была удовлетворена.