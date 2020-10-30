Журналисты поинтересовались, сколько шоумены платят людям, которые на них работают.
Звёзды российского шоу-бизнеса являются ещё и работодателями.
Некоторые наёмные работники, услугами которых пользуются звёзды эстрады согласились рассказать о своих заработках.
Стилист Киркорова Арсена Айрапетова берёт с короля эстрады за час своей работы пять тысяч рублей. Такую сумму ему выплачивают за разбор богатого гардероба Филиппа. Если же требуется подобрать гардероб с нуля, Айрапетова запрашивает сумму 50 тысяч рублей.
Визажист Селия Кучумова, которую нередко привлекают к работе Тодоренко и Королёва, берёт 30 тысяч рублей за один образ. День работы в сопровождении звезды Селия оценивает в 50 тысяч рублей.
Помощница по хозяйству Ксении Бородиной получает до 150 рублей в месяц. Водителям, секьюрити и поварам шоумены платят в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.
Довольно скромно оценила труд личного ассистента певица Глюкоза. Исполнительница открыла вакансию с заработной платой 35 тысяч рублей. Наталья Ионова требует, чтобы соискательница знала английский язык, не имела детей и обладала опытом аналогичной работы. Также Глюкоза обозначила, что личная ассистентка не должна быть старше 26 лет.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.