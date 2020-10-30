Звёзды рассказали о том, в какие суммы им обходится содержание "челяди"

Журналисты поинтересовались, сколько шоумены платят людям, которые на них работают.

Звёзды российского шоу-бизнеса являются ещё и работодателями.

Некоторые наёмные работники, услугами которых пользуются звёзды эстрады согласились рассказать о своих заработках.

Стилист Киркорова Арсена Айрапетова берёт с короля эстрады за час своей работы пять тысяч рублей. Такую сумму ему выплачивают за разбор богатого гардероба Филиппа. Если же требуется подобрать гардероб с нуля, Айрапетова запрашивает сумму 50 тысяч рублей.

Визажист Селия Кучумова, которую нередко привлекают к работе Тодоренко и Королёва, берёт 30 тысяч рублей за один образ. День работы в сопровождении звезды Селия оценивает в 50 тысяч рублей.

Помощница по хозяйству Ксении Бородиной получает до 150 рублей в месяц. Водителям, секьюрити и поварам шоумены платят в среднем по 100 тысяч рублей в месяц.

Довольно скромно оценила труд личного ассистента певица Глюкоза. Исполнительница открыла вакансию с заработной платой 35 тысяч рублей. Наталья Ионова требует, чтобы соискательница знала английский язык, не имела детей и обладала опытом аналогичной работы. Также Глюкоза обозначила, что личная ассистентка не должна быть старше 26 лет.