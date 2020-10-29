Не сиропно-шоколадная история. Савельева рассказала о проблемах с мужем

"Фабрикантка" поведала о своём непростом характере.

Участница группы "Фабрика", которая год назад стала мама, успокоила поклонников, сказав, что её отношения с супругом не похожи на "сиропно-шоколадные" истории.

Брак Савельевой и Сафронова обычно ставят в пример представителям шоу-бизнеса.

Певица рассказала, что она иногда позволяет себе резкость в общении с супругом. Саша призналась, что обладает твердым характером, поэтому она может легко дать отпор обидчикам.

Что же касается проблем в семейной жизни, Савельева объяснила, что непонимание с мужем чаще всего возникает, когда их планы расходятся: она хочет, чтобы муж помог ей в бытовых вопросах, а супруг запирается в кабинете, чтобы поработать.

Пара, которую еще ни разу не заметили в скандальной ситуации, поклонники всё равно похвалили. Фолловеры уверены, что для семьи эти проблемы — совершенно нормальное явление.