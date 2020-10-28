Ума Турман завела роман с человеком, далёким от мира "селебрити"

50-летняя актриса встречается с мужчиной по имени Питер Саббет.

Архитектор по профессии сумел завоевать сердце Умы тем, что не узнал в ней знаменитость. Встреча Умы с Питером произошла на пляже. Мужчина попросил Турман поиграть с его собакой, пока он купается в море.

Ума оценила любовь мужчины к животным. Актриса сама обожает собак, поэтому просьба её не затруднила. Польстило звезде Голливуда и то, что она заинтересовала Питера как женщина, а не как популярная актриса. О том, что Питер общается со знаменитостью, он понял не сразу.

Поклонникам артистки, которая уже была замужем два раза, такая милая история знакомства понравилась. Они считают, что сюжет достоин экранизации в Голливуде.