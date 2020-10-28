Актриса продолжает вести диалог с хейтерами. Она сама призвала подписчиков задавать ей вопросы в сториз Instagram.
Часто любопытство фолловеров приобретает довольно бестактные, а то и оскорбительные формы.
Кристина Асмус сознательно ставит себя под удар троллинга. Актриса терпеливо отвечает на довольно провокационные вопросы.
"Извиняюсь, но замуж выходила и дочь родила для галочки?" — звучал вопрос из Сети.
"Да, для синей галочки в инстаграм. Её нынче так тяжело получить", — с юмором ответила она на вопрос подписчика.
Вожделенная синяя галочка, о которой идёт речь, означает, что профиль принадлежит известной личности и официально подтверждён. Так артисты помечают свой аккаунт, чтобы его можно было отличить от фейковых страниц.
Ответ Асмус многие расценили как сарказм. Актриса словно говорит, что брак с Харламовым помог ей повысить рейтинг в социальных сетях.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.