Кристина Асмус заявила, что её замужество было "для галочки"

Актриса продолжает вести диалог с хейтерами. Она сама призвала подписчиков задавать ей вопросы в сториз Instagram.

Часто любопытство фолловеров приобретает довольно бестактные, а то и оскорбительные формы.

Кристина Асмус сознательно ставит себя под удар троллинга. Актриса терпеливо отвечает на довольно провокационные вопросы.

"Извиняюсь, но замуж выходила и дочь родила для галочки?" — звучал вопрос из Сети. "Да, для синей галочки в инстаграм. Её нынче так тяжело получить", — с юмором ответила она на вопрос подписчика.

Вожделенная синяя галочка, о которой идёт речь, означает, что профиль принадлежит известной личности и официально подтверждён. Так артисты помечают свой аккаунт, чтобы его можно было отличить от фейковых страниц.

Ответ Асмус многие расценили как сарказм. Актриса словно говорит, что брак с Харламовым помог ей повысить рейтинг в социальных сетях.