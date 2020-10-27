В Москве таксист высадил из машины и отказался везти телеведущую Алёну Водонаеву.
Она попросила водителя надеть медицинскую маску, чтобы "ехать в безопасности", однако он отказался это сделать. Между телеведущей и таксистом началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что водитель высадил Водонаеву из машины.
"Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем", — сказал таксист.
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