Таксист высадил Алёну Водонаеву и отказался надеть маску

В Москве таксист высадил из машины и отказался везти телеведущую Алёну Водонаеву.

Она попросила водителя надеть медицинскую маску, чтобы "ехать в безопасности", однако он отказался это сделать. Между телеведущей и таксистом началась словесная перепалка, которая закончилась тем, что водитель высадил Водонаеву из машины.