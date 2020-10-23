Обидчику сына Жванецкого дали два года колонии

Завершилась история с избиением 25-летнего сына легендарного сатирика.

Инцидент произошёл в одном из московских караоке-клубов.

Конфликт случился из-за того, что Асылбека Хисами стал приставать к спутнице Дмитрия Жванецкого.

Казахтанский спортсмен отвеил на словесные замечания агрессивно. Он не только отправил сына писателя в нокаут, но и отобрал у парня часы и деньги. Этот факт послужил основанием осудить самбиста за грабёж.

Никулинский суд Москвы определил для Асылбека Хисами меру пресечения в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц.