Завершилась история с избиением 25-летнего сына легендарного сатирика.
Инцидент произошёл в одном из московских караоке-клубов.
Конфликт случился из-за того, что Асылбека Хисами стал приставать к спутнице Дмитрия Жванецкого.
Казахтанский спортсмен отвеил на словесные замечания агрессивно. Он не только отправил сына писателя в нокаут, но и отобрал у парня часы и деньги. Этот факт послужил основанием осудить самбиста за грабёж.
Никулинский суд Москвы определил для Асылбека Хисами меру пресечения в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц.
В Нижегородской области правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании 13-летней девочки.