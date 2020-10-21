Топ-модель рассказала о медицинском эффекте передач Соловьева

Участница проекта топ-модель по-русски Маша Миногарова рассказала, как ей удаляли щитовилную железу радиоактивным йодом.

Девушка рассказала, что операция напоминала ей хоррор. Обстановка в клинике, по словам Марии, смахивала на фильм про Чернобыль.

Пациенткой руководили с помощью дистанционной связи. Девушку долго водили по коридорам с кафельными стенами. Затем ее привели в помещение, посередине которого стоял таз.

После принятия радиоактивной таблетки девушке не разрешали контактировать с людьми. В полной изоляции Миногарова выбрала себе палату с телевизором.

Модель вспоминает, что лечение проходило под передачу Владимира Соловьева.