Королëву и Тарзана уличили в обмане

Наташа Королёва и Тарзан пошли по пути старухи Шапокляк, которая пела о том, что хорошими делами прославиться нельзя.

В звëздном окружении супружеской четы, затеявшей скандал, уверены, что раздули они историю с изменой ради пиара.

Этого мнения придерживается ведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова.

Она уверена, что секс-скандал нужен был для того, чтобы напомнить аудитории о себе. В условиях пандемии и финансовых проблем супруги разыграли перед публикой драматический спектакль.

Представление, по мнению Барашковой, "шито белыми нитками", так как Королëва слишком быстро простила мужа-изменника.

Мнение о том, что история была громким фейком, разделяют интернет-пользователи.