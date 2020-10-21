Наташа Королёва и Тарзан пошли по пути старухи Шапокляк, которая пела о том, что хорошими делами прославиться нельзя.
В звëздном окружении супружеской четы, затеявшей скандал, уверены, что раздули они историю с изменой ради пиара.
Этого мнения придерживается ведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова.
Она уверена, что секс-скандал нужен был для того, чтобы напомнить аудитории о себе. В условиях пандемии и финансовых проблем супруги разыграли перед публикой драматический спектакль.
Представление, по мнению Барашковой, "шито белыми нитками", так как Королëва слишком быстро простила мужа-изменника.
Мнение о том, что история была громким фейком, разделяют интернет-пользователи.
"Странно себя Тарзан ведëт. Изменил и молчи в тряпочку. А он на всю страну давай каяться. Довольно низкопробная опера", — пишут в Сети.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.