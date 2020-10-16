Лагутенко продаёт билеты на концерты, которые пройдут неизвестно когда

Солист группы "Мумий Тролль" изобретает новые способы работы в условиях пандемии.

Певец назвал себя музыкальным туристом и признался, что скучает по гастрольной деятельности.

Сидящий без дела артист придумал необычный коммерческий приём.

Исполнитель запустил продажу билетов, честно признавшись зрителям, что не знает дату проведения концерта.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, артист намеревается посетить десять городов, в которых уже стали продавать билеты на его выступления.

Лагутенко предположил, что артистам придётся придумывать новые форматы общения со зрителем.

"Видимо, этот новый формат с нами надолго", — заметил лидер группы "Мумий Тролль".

Вместо традиционного фестиваля V-Rox, который проводится уже шесть лет во Владивостоке, Лагутенко выпустил серию онлайн-программ, в которых выступали участники фестиваля разных лет.