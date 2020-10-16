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Дмитрий Хрусталёв рассказал о своём пристрастии к спиртному

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" в интервью на YouTube-шоу "А поговорить?" признался, что страдает алкогольной зависимостью.

Дмитрий Хрусталёв рассказал о своём пристрастии к спиртному

Шоумен в какой-то момент понял, что пагубная страсть может помешать его карьере. Отрезвление пришло к юмористу тогда, когда он перестал себя контролировать и напился до такого состояния, что не смог выйти на сцену.

Хрусталёв за свое поведение поплатился огромным штрафом. Денежную компенсацию в размере сметы всего мероприятия он выплатил организаторам, которых он подвёл, так как не смог вести праздничную программу.

Первым шагом на пути к преодолению тяги к спиртному, по словам Дмитрия, стало признание своей проблемы.

"Первое, главное это понять: ты алкоголик. Да, я алкоголик. Это не моя вина, это моя беда", — сказал ведущий.

Хрусталёв уверен, что виновата во всём плохая генетика, так как алкоголизм передался ему по наследству.

По словам Дмитрия, как только ему удалось завязать со спиртным, жизнь его сразу наладилась.

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