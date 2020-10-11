Недавно пользователи социальных сетей забили тревогу из-за пропажи Марины Хлебниковой. Певица долгое время не делала никаких публикаций.
Последняя публикация на её странице датировалась 30 июля. Однако Хлебникова поспешила опубликовать новое фото из-за слухов о своём исчезновении и успокоила поклонников. На фотографии видно, что артистка чувствует себя хорошо.
Также в соцсетях распространялись слухи, что Хлебникову госпитализировали в наркологическую клинику, однако эта информация не подтвердилась.
Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.