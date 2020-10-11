Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже

Недавно пользователи социальных сетей забили тревогу из-за пропажи Марины Хлебниковой. Певица долгое время не делала никаких публикаций.

Последняя публикация на её странице датировалась 30 июля. Однако Хлебникова поспешила опубликовать новое фото из-за слухов о своём исчезновении и успокоила поклонников. На фотографии видно, что артистка чувствует себя хорошо.

Также в соцсетях распространялись слухи, что Хлебникову госпитализировали в наркологическую клинику, однако эта информация не подтвердилась.