Собчак не стала отрицать, что разрушила брак Василины Михайловской

Экс-продюсер "Дома-2" Василина Михайловская упрекнула Ксению Собчак в том, что та "вбила гвоздь в гроб её брака". Собчак прокомментировала нападки в Instagram-сторис.

На такие обвинения Михайловскую натолкнули кадры интервью Собчак с Наташей Кролёвой.

Василина вспомнила старые грехи Собчак, которая взяла на себя роль утешительницы обманутой жены.

Женщина рассказала, что Собчак использовала её мужа для карьерного продвижения в сфере шоу-бизнеса. По убеждению Михайловской, именно её супруг сделал из Собчак, которая была простой тусовщицой, медийную личность.

Собчак не оставила без ответа подобные обвинения. В своем Instagram она опубликовала ироничные строки.

"У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, все мои достижения давно списаны на невидимый редактор в "ухе", но есть ещё версии", — написала журналистка в сторис.

При этом Ксения не стала оправдываться и отрицать свои отношения с бывшим генпродюсером "Дома-2" Алексеем Михайловским.

Впрочем, то, что Собчак приходилось выступать в роли разрушительницы чужой семьи, ни для кого не секрет. Интернет-пользователи вспомнили роман с супругом её близкой подруги Екатерины Гринчевской. Депутат Сергей Капков ушел из семьи. В роли разлучницы семейного очага выступила Ксения Собчак.