Тимур Родригез показал фотографию своей новой любви

Фото красотки с изумрудными глазами Родригез опубликовал в своём Instagram.

Родригез не разлюбил свою супругу Анну, просто нашёл в своём сердце место ещё для одного члена семьи.

Примерный семьянин дополнил свой семейный очаг необходимым атрибутом семейного гнезда. Тимур завёл кошку породы русская голубая. Шоумен устроил любимцу фотосессию. Снимки он выложил в Сеть.

"Совсем забыл сообщить вам о появлении нового члена нашей семьи! Знакомьтесь, это Грэйс! Не знаю, как вы, а я без ума от неё", — написал Родригез в Instagram.

Ушастая красотка с изумрудными глазами умилила подписчиков Родригеза.