Рудковская, которая недавно рассказывала, откуда у неё коляска за полмиллиона рублей, теперь представила на суд любопытных интерьер комнаты своего малыша.
Апартаменты младшего сына звёздной четы выполнены в светлых тонах с бежевыми акцентами.
Семилетний Саша, которого Рудковская запечатлела стоящим в кроватке младшего сына, позавидовал новорождённому брату и потребовал, чтобы ему соорудили похожее спальное место.
"Вот и новая детская в нашем доме. Дождались. Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что, когда он был малышом, у него таких колыбелек и спальных мест не было", — написала счастливая мама в своём микро-блоге.
Подписчики не оставили без внимания новый пост Рудковской.
"Очень нежно и красиво. Пусть малыш растёт крепким и здоровым на счастье всем", — пишут добросердечные подписчики Яны.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.