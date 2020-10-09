Яна Рудковская похвасталась комнатой новорождённого сына

Рудковская, которая недавно рассказывала, откуда у неё коляска за полмиллиона рублей, теперь представила на суд любопытных интерьер комнаты своего малыша.

Апартаменты младшего сына звёздной четы выполнены в светлых тонах с бежевыми акцентами.

Семилетний Саша, которого Рудковская запечатлела стоящим в кроватке младшего сына, позавидовал новорождённому брату и потребовал, чтобы ему соорудили похожее спальное место.

"Вот и новая детская в нашем доме. Дождались. Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что, когда он был малышом, у него таких колыбелек и спальных мест не было", — написала счастливая мама в своём микро-блоге.

Подписчики не оставили без внимания новый пост Рудковской.