Лена Катина из "Тату" рассказала, как чуть не сошла с ума

Рыженькая "татушка" Лена Катина рассказала о своей жизни после распада провокационной группы t.A.T.u.

Самый громкий и скандальный дуэт 2000-х распался, по признанию Лены, потому что у них с Юлей Волковой оказались разные взгляды на рабочий процесс и на будущее.

Девушки, которые разыгрывали на сцене однополую любовь, сейчас не общаются друг с другом. Хотя вражды между экс-татушками нет. Лена не позволяет себе говорить ни одного дурного слова в адрес своей бывшей соратницы по сцене.

Испытание "медными трубами" Лене Катиной, по ее признанию, далось тяжело.

"Я считаю, что каждому человеку необходимо личное пространство. Когда речь идет о такой славе, которая была у нас, его, к сожалению, совсем мало. Я бы сказала, вообще почти нет. Конечно, от этого устаешь. У меня в жизни был такой период, когда я с семьей не фотографировалась, потому что меня трясло при виде фотоаппарата", — рассказала экс-солистка t.A.T.u.

После распада нашумевшей группы у Лены началась тяжелая депрессия, выбраться из которой ей помог профессиональный психотерапевт. Она и сейчас, по собственному признанию, часто обращается к услугам специалистов в области психологии.

Материнство подарило певице новый смысл жизни. Из США Лена вернулась в Россию, когда была беременна сыном Александром. Брак со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем распался, однако отец ребенка Лены каждый день общается с сыном по видеосвязи.