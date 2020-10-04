Популярный блогер Лена Миро подвергла критике покойную дочь Владимира Конкина Софью, которая скончалась при загадочных обстоятельствах.

По её словам, девушка злоупотребляла алкоголем, не умела жить по средствам и совсем не волновалась за родителей.

"Разрушая свою жизнь, скатываясь на дно, мы убиваем не только себя, но и своих родителей. Дети никогда об этом не думают. Даже в 30 лет, как София. Ей были важнее ее разводы, любовные приключения, траты и прочая суета. Зачем умерла Софья? Чтобы в конце жизни ее отец ощутил пустоту, боль, разочарование", — написала Миро.