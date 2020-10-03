Блогер назвала суррогатное материнство рабством.
В то время как все осыпали поздравлениями счастливых родителей, Миро обрушилась на Плющенко и Рудковскую с обвинениями.
Миро посмотрела на суррогатное материнство с точки зрения эксплуатации женского организма. Интернет-моралистка опубликовала в своем ЖЖ целую тираду против рождения детей, которых она назвала "суррогатами".
"Без красивых отлакированных фраз правда выглядит так: от безысходности женщина отдаёт себя в пользование. А потом отдаёт и своего ребёнка — своего, потому что гормонам, материнскому инстинкту, сердцу не объяснить, что родившийся ребёнок — не твой. Да, я говорю о рабстве. Суррогатная мать, в моём представлении — рабыня. Это против веры. Это против природы. Это против морали, когда в XXI веке рабыни вынашивают младенцев престарелым толстосумам", — написала она обличительный пост.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.