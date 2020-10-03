Блогер Лена Миро осудила Плющенко и Рудковскую за "суррогатного" сына

Блогер назвала суррогатное материнство рабством.

В то время как все осыпали поздравлениями счастливых родителей, Миро обрушилась на Плющенко и Рудковскую с обвинениями.

Миро посмотрела на суррогатное материнство с точки зрения эксплуатации женского организма. Интернет-моралистка опубликовала в своем ЖЖ целую тираду против рождения детей, которых она назвала "суррогатами".