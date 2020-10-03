Известный режиссёр анимационных фильмов Александр Боголюбов ушёл из жизни 20 июля.

Однако его сын Оскар Кучера утверждает, что во время плановой госпитализации ничего не предвещало беды.

"Его забрали с сердцем, ничего серьезного не было. Предстояло сделать шунтирование, но в больнице он подхватил эту сраную болезнь и ушел за четыре дня. Я не думал, что он умрет. Для меня это было неожиданностью. Это был полный трындец. Я приземлился в Москве после корпоратива в Кемерово. Включаю телефон — и тут звонок: "Примите мои соболезнования…" Я сижу в самолете, мне хочется выть, но понимаю что нельзя вести себя неадекватно, потому что вокруг куча людей…" — рассказал актёр.