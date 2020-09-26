Поклонники Брэда Питта оценили его новую девушку в купальнике

Немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала свою безупречную фигуру, закрепив свои позиции рядом с королем Голливуда Брэдом Питтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram summer is over 🌊 Публикация от Nicole Poturalski (@nicole_poturalski) 2 Сен 2020 в 5:02 PDT

Поклонники актера очень ревностно относятся к тем, кто претендует на звание избранницы самого неотразимого мужчины мира.

Блеснув своей внешностью, Николь не только убедила всех, что является подходящей парой для Питта, но и при этом заработала. Фото было сделано в рамках рекламной компании фирмы по производству купальников. Девушка снялась без макияжа, с распущенными волосами в бирюзовом бикини.

Те, кто не перестает переживать по поводу разрыва Питта и Джоли, упорно ищут в новых пассиях Питта сходство с Анджелиной Джоли.

Николь Потуральски на Джоли похожа не явно, наблюдается лишь нечто общее в типажах бывшей и нынешней возлюбленной Брэда Питта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Брэд Питт завел отношения с 27-летней моделью.