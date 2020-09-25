Влад Топалов догоняет жену в ледовом шоу

Певец Влад Топалов тоже решил поделиться фотографией с подготовки к шоу "Ледниковый период". Вместе со своей партнершей Еленой Ильиных он разучивает элементы фигурного катания. Специально для своих поклонников артист поделился интересной историей, с юмором рассказав о своих "скромных" успехах.

Влад: "я сделаю тройной тулуп и приземлюсь рядом с тобой!"

"Так и живём!" — резюмировал певец, проиллюстрировав ситуацию забавным кадром.

Напомним, ранее Регина Тодоренко добилась первых успехов, готовя свое дебютное выступление на льду.

Пара приняла решение участвовать в шоу "Ледниковый период", которое стартовало после четырёхлетнего перерыва.