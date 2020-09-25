Я говорю: "Да". Финалистка фабрики звезд 2002 года Алекса выходит замуж.
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Алексу ждет индивидуальная программа тренировок, так как ее избранником стал известный в медийных кругах тренер Вячеслав Дайчев.
Девушка не стала распространяться по поводу ее отношений с возлюбленным. На фото только ее рука в колечке с камушком и лаконичная надпись на английском языке: "And I said yes".
Исполнительница песни "Где же ты" долгое время встречалась с Тимати. В клипе на хит Алексы показаны трогательные отношения ее с рэпером. Многие прочили этой паре брачный союз, однако все сложилось иначе.
Подписчики Алексы поспешили поздравить девушку со скорым замужеством.
"Вот это новости! Саша, наши искренние поздравления. Пусть всё получится и каждый день вашей жизни будет по-своему особенный и счастливый!" — пишут интернет пользователи эмоциональные комментарии под фотографией с кольцом.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.