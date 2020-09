Экс-девушка Тимати Алекса выходит замуж за фитнес-тренера

Я говорю: "Да". Финалистка фабрики звезд 2002 года Алекса выходит замуж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram And I said yes💍🤍 Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official) 24 Сен 2020 в 12:56 PDT

Алексу ждет индивидуальная программа тренировок, так как ее избранником стал известный в медийных кругах тренер Вячеслав Дайчев.

Девушка не стала распространяться по поводу ее отношений с возлюбленным. На фото только ее рука в колечке с камушком и лаконичная надпись на английском языке: "And I said yes".

Исполнительница песни "Где же ты" долгое время встречалась с Тимати. В клипе на хит Алексы показаны трогательные отношения ее с рэпером. Многие прочили этой паре брачный союз, однако все сложилось иначе.

Подписчики Алексы поспешили поздравить девушку со скорым замужеством.