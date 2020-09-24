Юлия Пересильд отреагировала на слухи о её романе с Абрамовичем

Золотой дождь, который предвещали Юлии её подписчики, на актрису не пролился.

Папарацци поспешили объявить актрису избранницей одного из самых богатых людей планеты. Поводом для разговоров стало появление 36-летней актрисы в обществе завидного холостяка с многомиллионным состоянием в Большом театре.

Юлия написала в своем аккаунте: "Сама себе удивляюсь, какая я романтичная? Как все успеваю".

Актриса выложила в сеть фото с охранником, которого к ней якобы приставил Роман Абрамович.

Юлия написала длинный пост, в котором есть такие слова:

"А вам, мои подписчики и просто люди, хочу еще раз пожелать — не читать эти "желтенькие сочинения" прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива. Всем любви и прекрасного настроения".

Искреннее веселье Юлии по поводу досужих домыслов однако же не сильно переубедили подписчиков актрисы. Желание увидеть в реальности историю про Золушку, которую полюбил сказочно богатый принц, оказалось сильнее.