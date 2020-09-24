Золотой дождь, который предвещали Юлии её подписчики, на актрису не пролился.
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Фантазеры вы мои, сочинители😂... Ваш креатив я оценила 👌🏻 уже выдыхайте!!! А на фото мы с Андрюшей, прекрасным и добрым человеком, который охранял бриллианты от Меркури @mercury_russia, а не меня🤷🏼♀️ да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие Украшения — к тебе преставлена Охрана🤪 Я как человек общительный и не умеющий относится к людям как к обслуживающему персоналу, с Андреем общалась, шутила и также рассказала, какая я потеряшка и все могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку 🙈🙈🙈 Когда мы делали это фото напамять и наше 👍🏻 было так, в шутку. Теперь же это 👍🏻 мы показываем всем вам: сочинителям ! А вам, мои подписчики и просто люди, хочу ещё раз пожелать — не читать эти «желтенькие сочинения» прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива❤️Всем любви ❤️ и прекрасного настроения🤪
Папарацци поспешили объявить актрису избранницей одного из самых богатых людей планеты. Поводом для разговоров стало появление 36-летней актрисы в обществе завидного холостяка с многомиллионным состоянием в Большом театре.
Юлия написала в своем аккаунте: "Сама себе удивляюсь, какая я романтичная? Как все успеваю".
Актриса выложила в сеть фото с охранником, которого к ней якобы приставил Роман Абрамович.
Юлия написала длинный пост, в котором есть такие слова:
"А вам, мои подписчики и просто люди, хочу еще раз пожелать — не читать эти "желтенькие сочинения" прекрасных фантазеров! Или читать как художественные произведения так себе розлива. Всем любви и прекрасного настроения".
Искреннее веселье Юлии по поводу досужих домыслов однако же не сильно переубедили подписчиков актрисы. Желание увидеть в реальности историю про Золушку, которую полюбил сказочно богатый принц, оказалось сильнее.
"Не верю! Люди зря говорить не станут!" — пишут комментарии под постом актрисы интернет-пользователи.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.