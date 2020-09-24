Следующее свидание Михаила Ефремова с супругой состоится не скоро, поскольку 24 сентября у младшего сына актёра — 10-летнего Бориса — подтвердился коронавирус.
Вся семья артиста теперь находится на самоизоляции.
"У младшего Бори, действительно, подтвердился "ковид". Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный", — рассказал друг семьи актёра Алексей Лобарев.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.