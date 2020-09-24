Новый адвокат Михаила Ефремова направил в Пресненский суд Москвы жалобу, в которой попросил изменить меру пресечения актёру на не связанную с тюремным заключением.
"В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту интересов Ефремова. Защитник просит изменить приговор суда, назначить наказание, не связанное с лишением свободы", — сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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