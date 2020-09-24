Юлия Савичева приняла участие в эфире передачи "Доброе утро"

Юлия Савичева приняла участие в съемках передачи "Доброе утро" на Первом канале, дополнив информационно-развлекательный контент шоу.

На фото певица в стильной красной "косухе" стоит между ведущими телепрограммы на площади Красные Ворота. Видно, что ранний подъем не является для нее чем-то из ряда вон выходящим. В этот день девушка выглядит позитивной.

"Сегодняшний день бодро начался с прямого эфира на @1tv. В Москве отличная погода, не упустите возможность прогуляться и поймать теплую осень. Всем отличного дня!" — пожелала подписчикам Юлия.

За несколько минут пост успел набрать порядка 500 "лайков". Без сомнения, подписчики Юлии тут же пошли искать запись эфира, чтобы посмотреть выступление певицы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Юлия Савичева раскрыла секрет полетов в ее новом клипе.