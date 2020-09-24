Влад Топалов признался, что гордится Региной Тодоренко

Экспрессивное, трогательное и чувственное послание общественности оставил в своем аккаунте в Instagram Влад Топалов.

Певец разместил пост, где признался, что чувствует гордость за то, как Регина Тодоренко успевает совмещать обязанности мамы и работать. Проиллюстрировала мысль его фотография телеведущей с сыном.

"Маааааааам! Мамааааааа! Маааааама! Маааааааамаааааааа! Вернись, я всё прощу! Мам! Ты уезжаешь, и я осознаю всю глубину твоего подвига! Как вы, мамы, это делаете — не ясно вообще мне…

Мы по тебе очень скучаем и гордимся тобою!!!

Спасибо вам, мамы, за всё! Не всегда удаётся это помнить и благодарить вас! Низкий поклон и обнимание крепкое!" — написал певец.