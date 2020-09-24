Экспрессивное, трогательное и чувственное послание общественности оставил в своем аккаунте в Instagram Влад Топалов.
Певец разместил пост, где признался, что чувствует гордость за то, как Регина Тодоренко успевает совмещать обязанности мамы и работать. Проиллюстрировала мысль его фотография телеведущей с сыном.
"Маааааааам! Мамааааааа! Маааааама! Маааааааамаааааааа! Вернись, я всё прощу! Мам! Ты уезжаешь, и я осознаю всю глубину твоего подвига! Как вы, мамы, это делаете — не ясно вообще мне…
Мы по тебе очень скучаем и гордимся тобою!!!
Спасибо вам, мамы, за всё! Не всегда удаётся это помнить и благодарить вас! Низкий поклон и обнимание крепкое!" — написал певец.
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Маааааааам! Мамааааааа! Маааааама! Маааааааамаааааааа! Вернись, я всё прощу!🤣🤣🤣 Мам! Ты уезжаешь и я осознаю всю глубину твоего подвига!💪🏻💪🏻💪🏻 как вы, мамы, это делаете — не ясно вообще мне😱🤯🙉 Мы по тебе очень скучаем и гордимся тобой!!! Спасибо вам, мамы, за всё! Не всегда удаётся это помнить и благодарить вас! ♥️🙏🏻 низкий поклон и обнимание крепкое! Фото: @russu.irene #vladtopalov #владтопалов
Супругу певца не оставило равнодушной такое пылкое признание. "Мой родной, только с твоей поддержкой, люблю", — оставила ответ растроганная Регина.
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