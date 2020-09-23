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Ничто так сильно не сближает, как семейные ценности и традиции. В нашей семье они, конечно, тоже есть. И сегодня я хочу о некоторых вам рассказать🤗 1️⃣ По вечерам мы стараемся собираться все вместе, чтобы попить чай с вкусняшками и обсудить самые разные темы.. 2️⃣А воскресенье - особенный день, когда мы дружно завтракаем и проводим время в семейном кругу. 3️⃣11 лет назад на острове Самуи мы с Региной посадили дерево, и теперь каждый год наша семья делает совместное фото рядом с ним. 4️⃣ Вы знаете, мы обожаем путешествовать все вместе! Как можно чаще и вместе с бабушками. 5️⃣Моя любимая семья не пропускает мои сольные концерты в Москве. И для меня очень важно чувствовать их поддержку! Такие небольшие, но очень важные правила, делают нашу семью ещё крепче. А у вас есть семейные традиции, поделитесь?👨👩👧👦🥰
По мнению российского певца, семейные ценности и традиции сильнее всего сближают супругов.
В семье Сергея Жукова существуют свои правила, которые укрепляют его отношения с женой и детьми. Некоторыми из них певец решил поделиться в своем профиле в Instagram.
"По вечерам мы стараемся собираться все вместе, чтобы попить чай с вкусняшками и обсудить самые разные темы… А воскресенье — особенный день, когда мы дружно завтракаем и проводим время в семейном кругу", — написал Сергей.
Семья солиста группы "Руки вверх!" любит путешествовать, ездить в гости к родным и поддерживать главу семейства на его сольных концертах в столице.
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