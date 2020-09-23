Сергей Жуков поделился секретом крепких семейных отношений

По мнению российского певца, семейные ценности и традиции сильнее всего сближают супругов.

В семье Сергея Жукова существуют свои правила, которые укрепляют его отношения с женой и детьми. Некоторыми из них певец решил поделиться в своем профиле в Instagram.

"По вечерам мы стараемся собираться все вместе, чтобы попить чай с вкусняшками и обсудить самые разные темы… А воскресенье — особенный день, когда мы дружно завтракаем и проводим время в семейном кругу", — написал Сергей.

Семья солиста группы "Руки вверх!" любит путешествовать, ездить в гости к родным и поддерживать главу семейства на его сольных концертах в столице.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, почему распался дуэт "Руки вверх".