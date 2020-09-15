Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО №5, может помочь с подготовкой к ЕГЭ содержащимся в изоляторе школьникам.
С такой идеей выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она уже обратилась к артисту с соответствующим предложением.
"Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают", — сообщила Потяева.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.