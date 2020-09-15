Ефремов может заняться подготовкой заключённых к ЕГЭ

Михаил Ефремов, находящийся в московском СИЗО №5, может помочь с подготовкой к ЕГЭ содержащимся в изоляторе школьникам.

С такой идеей выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она уже обратилась к артисту с соответствующим предложением.