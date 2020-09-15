67-летняя Ирина Понаровская произвела фурор осиной талией

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская приняла участие в модной съёмке. На своей странице она уже опубликовала первые результаты.

На фото 67-летняя звезда запечатлена в экстравагантном наряде. Поклонники певицы активно выражают своё восхищение по поводу её образа.

Понаровская позирует в длинном вечернем платье со шлейфом яркого небесного оттенка. Наряд подчёркивает осиную талию певицы и её стройную фигуру.

"Новая фотосессия сделана для программы, которая выйдет уже на этой неделе, скоро анонс", — подписала снимок артистка.

Фанаты осыпали звезду комплиментами.