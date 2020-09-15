Посмотреть эту публикацию в Instagram
Новая фотосессия сделана для программы,которая выйдет уже на этой неделе,скоро анонс.Благодарю неизменного мастера по макияжу и причёскам @rustam_satybalov ,фотографа Наташеньку Волконскую @natasha_volkonskaya @volkonskaya_n и платья от замечательной Анны @dress_code_black_tie Всем спасибо😘🥰😍
Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская приняла участие в модной съёмке. На своей странице она уже опубликовала первые результаты.
На фото 67-летняя звезда запечатлена в экстравагантном наряде. Поклонники певицы активно выражают своё восхищение по поводу её образа.
Понаровская позирует в длинном вечернем платье со шлейфом яркого небесного оттенка. Наряд подчёркивает осиную талию певицы и её стройную фигуру.
"Новая фотосессия сделана для программы, которая выйдет уже на этой неделе, скоро анонс", — подписала снимок артистка.
Фанаты осыпали звезду комплиментами.
"Это просто фантастически красиво!", "Шикарно выглядите, Ирина Витальевна!", "Настолько эффектна — глаз не оторвать", "Леди Совершенство", "Стильная и неподражаемая", "Умопомрачительный образ", "Богиня стиля!" — написали они в комментариях.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.