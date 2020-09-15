Поклонники Ким Кардашьян раскритиковали коллекцию корректирующего белья для беременных, которую она выпустила.

Женщинам не понравилось то, что блогер пытается сделать фигуру беременных "идеальной".

"Бельё не уменьшает ваш живот, а поддерживает его, помогает справиться с неудобным весом, который влияет на здоровье спины… Мои комплекты также подойдут уже родившим женщинам, нуждающимся в комфортной одежде. Особенно тем, у кого было кесарево сечение… Мне было необходимо такое бельё, когда я была беременна", — оправдалась Кардашьян в Instagram.