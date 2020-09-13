Актриса Чулпан Хаматова назвала "чудовищной" реакцию общества на судебное разбирательство по делу Михаила Ефремова.

"Это огромное горе: погибло два человека, это так и есть. Всё это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно", — пояснила артистка.