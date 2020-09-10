Анну Семенович увидели вместе с Дмитрием Губерниевым: адюльтер?

Известная поп-исполнительница Анна Семенович давно уже говорит прессе, да и всем вокруг, что она не свободна. Но кто её избранник — тайна, покрытая мраком. Однако на днях её увидели с известным ведущим Дмитрием Губерниевым. И теперь у окружающих новые вопросы — так ли счастлив Губерниев в браке, раз завёл новые отношения? Ответов пока нет.

Кроме того, певица рассказала в одном из интервью, что мужчина ей нужен исключительно для любви. А деньги она и сама зарабатывает, обеспечивать её не нужно.