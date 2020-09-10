Известная поп-исполнительница Анна Семенович давно уже говорит прессе, да и всем вокруг, что она не свободна. Но кто её избранник — тайна, покрытая мраком. Однако на днях её увидели с известным ведущим Дмитрием Губерниевым. И теперь у окружающих новые вопросы — так ли счастлив Губерниев в браке, раз завёл новые отношения? Ответов пока нет.
Кроме того, певица рассказала в одном из интервью, что мужчина ей нужен исключительно для любви. А деньги она и сама зарабатывает, обеспечивать её не нужно.
"Я в отношениях, но не замужем официально. Не буду скрывать, я люблю деньги. Как и все. Это нормально, что человек хочет зарабатывать. Я люблю даже не сами деньги, а те возможности, которые они дают. Я человек щедрый и всегда готова делиться", — рассказывала Семенович.
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