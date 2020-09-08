Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", — заявила судья Елена Абрамова. "Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", — добавила судья.

Напомним, гособвинитель запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима.