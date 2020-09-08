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Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

"Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", — заявила судья Елена Абрамова.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", — добавила судья.

Напомним, гособвинитель запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии общего режима.

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