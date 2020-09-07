Всенародный любимчик и покоритель сердец Дмитрий Певцов совсем скоро будет дома. По крайней мере, именно так утверждает его директор.
"Дмитрия Певцова выпишут из больницы в ближайшее время. Его состояние улучшилось", — сказал Евгений Коротаев, директор Певцова.
Напомним, что в конце августа этого года Дмитрий Певцов был доставлен в медучреждение в связи с ухудшением самочувствия. Было подозрение, что актёр заразился ковидом, но тест показал отрицательный результат.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.