Стало известно, как долго Дмитрий Певцов пробудет ещё в больнице

Всенародный любимчик и покоритель сердец Дмитрий Певцов совсем скоро будет дома. По крайней мере, именно так утверждает его директор.

"Дмитрия Певцова выпишут из больницы в ближайшее время. Его состояние улучшилось", — сказал Евгений Коротаев, директор Певцова.

Напомним, что в конце августа этого года Дмитрий Певцов был доставлен в медучреждение в связи с ухудшением самочувствия. Было подозрение, что актёр заразился ковидом, но тест показал отрицательный результат.