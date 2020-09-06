У солиста 5sta Family Валерия Ефремова 25 августа родилась дочь, однако сегодня стало известно, что девочка скончалась.

Причина смерти малыша остается неизвестной.

"Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца", — написал музыкант в Instagram.