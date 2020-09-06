Глава Крыма встретил гостя из Голливуда

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретил гостя из самого Голливуда. В Крым прилетел Стивен Сигал. Позже будут известны подробности встречи и то, как проходит визит мировой звезды и мастера боевых искусств.