Глава Крыма Сергей Аксёнов встретил гостя из самого Голливуда. В Крым прилетел Стивен Сигал. Позже будут известны подробности встречи и то, как проходит визит мировой звезды и мастера боевых искусств.
"Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала", — написал Аксенов во "ВКонтакте".
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.