Виктория Бэкхем ревнует своего мужа к молодой помощнице

Недавно Дэвид Бэкхем нанял себе новую помощницу, которая ранее работала над организацией мероприятий королевской семьи.

31-летняя девушка обладает хорошими манерами и достаточно привлекательна. Из-за этого супруга экс-футболиста испытывает стресс. Виктория Бэкхем ревнует своего мужа к новой ассистентке. Об этом сообщило издание TMZ.

Прошлая помощница Бэкхема чуть не разрушила его брак. Длительное время ходили слухи, что спортсмен изменял своей жене со своей подчиненной, однако публично никто этого не признал.