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🎁😇💐С днём рождения ,любимая @alenaproklova ❤️❤️❤️Стала искать тебя в инсте и обнаружила ,что ты подписана на меня @alenaproklova 💋,мой ангел 😇 .Больше месяца мы выживали с тобой в Доминикане🏖,помню ,как ели на конкурсе реально протухшую рыбу 🙈🙈🙈,как ты побелела про этом ,и старалась сдержать тошноту 😄👍Спать с тобой рядом в одной хижине ,и слушать разговоры о доме и дочке ЭТО СЧАСТЬЕ ☘️А ещё Лена всегда была удивительно хозяйственной и уютной ,обустраивала нашу хижину ,как уютную норку 😄😄Пусть в этот день тебе дарят драгоценности ,цветы и улыбки ❤️А ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ @alenaproklova 🌹,ТАК КАК Ей БЕЗЗАВЕТНО ВОСХИЩАЮСЬ Я ?💃 #данаборисова #еленапроклова #дмитрийборисов #первыйканал #пустьговорят #михаилефремов #сегоднявэфире📺 #завтравэфире😉📺👌
2 сентября Дана Борисова поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.
Они сфотографировались в студии ток-шоу "Пусть говорят" — на кадрах ведущий Дмитрий Борисов дарит Прокловой букет цветов и целует, а рядом с ней стоит Дана.
В своём посте в Instagram телезвезда пожелала актрисе дорогих и ценных подарков. Также Дана вспомнила о том, как им с Еленой Прокловой приходилось выживать в рамках реалити-шоу. Борисова отметила хозяйственность Елены и её умение создать уют даже в хижине.
Для съёмки в передаче Дана выбрала мини-шорты, которые почти полностью открывают её ноги. Пользователи решили, что телеведущей следовало бы выбрать другую одежду. В комментариях они написали, что ноги выдают реальный возраст Даны, так как их нельзя скорректировать с помощью "уколов красоты".
Подписчики написали, что ноги Борисовой выглядят "рыхлыми", и советуют ей заняться своим телом в спортзале. Некоторые считают, что ноги Прокловой в 67 лет выглядят лучше, чем у 44-летней Даны.
Нашлись и те, кто похвалил Борисову за смелость, отмечая, что не каждая женщина "за 40" рискнёт надеть мини. Сама звезда согласилась с этим и заявила, что показала себя такой, какая она есть.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.