Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

2 сентября Дана Борисова поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Они сфотографировались в студии ток-шоу "Пусть говорят" — на кадрах ведущий Дмитрий Борисов дарит Прокловой букет цветов и целует, а рядом с ней стоит Дана.

В своём посте в Instagram телезвезда пожелала актрисе дорогих и ценных подарков. Также Дана вспомнила о том, как им с Еленой Прокловой приходилось выживать в рамках реалити-шоу. Борисова отметила хозяйственность Елены и её умение создать уют даже в хижине.

Для съёмки в передаче Дана выбрала мини-шорты, которые почти полностью открывают её ноги. Пользователи решили, что телеведущей следовало бы выбрать другую одежду. В комментариях они написали, что ноги выдают реальный возраст Даны, так как их нельзя скорректировать с помощью "уколов красоты".

Подписчики написали, что ноги Борисовой выглядят "рыхлыми", и советуют ей заняться своим телом в спортзале. Некоторые считают, что ноги Прокловой в 67 лет выглядят лучше, чем у 44-летней Даны.

Нашлись и те, кто похвалил Борисову за смелость, отмечая, что не каждая женщина "за 40" рискнёт надеть мини. Сама звезда согласилась с этим и заявила, что показала себя такой, какая она есть.