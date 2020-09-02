Кристина Асмус рассказала, почему не смогла быть рядом с дочерью в такой важный для ребенка день, как первый класс. Виной тому напряженная работа актрисы.

"Всю ночь ревела перед 1 сентября… Оттого, что я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день… Мне кажется, несколько лет ждала. Готовилась и переживала. Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать", — рассказала актриса и добавила, что они с командой долго пытались найти выход, как подвинуть съемки, но не удалось.