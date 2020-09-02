Кристина Асмус рассказала, почему не смогла быть рядом с дочерью в такой важный для ребенка день, как первый класс. Виной тому напряженная работа актрисы.
"Всю ночь ревела перед 1 сентября… Оттого, что я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день… Мне кажется, несколько лет ждала. Готовилась и переживала. Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать", — рассказала актриса и добавила, что они с командой долго пытались найти выход, как подвинуть съемки, но не удалось.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.